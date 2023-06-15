Що робити в приміщенні без кондиціонера: як легко охолодити тіло у спеку

Гаряча літня спека може бути нестерпною, особливо якщо у вас немає кондиціонера. Однак є способи зберегти прохолоду та комфорт навіть без системи кондиціювання. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть зберегти прохолоду у спекотні літні дні.

По-перше, зосередьтеся на тому, щоб у вашому житловому приміщенні було якомога прохолодніше. Почніть із закривання штор або жалюзі у денний час, щоб блокувати сонячне тепло.

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Цей простий крок може значно знизити температуру всередині вашого будинку. Відкривайте вікна рано-вранці або пізно ввечері, коли повітря зовні прохолодніше. Створіть перехресний бриз, стратегічно розташувавши вентилятори у різних частинах будинку, щоб сприяти циркуляції повітря.

Приймайте прохолодний душ або ванну протягом дня, щоб освіжитися та знизити температуру тіла. Вибирайте легкий одяг з натуральних тканин, таких як бавовна або льон.

Уникайте синтетичних матеріалів, тому що вони можуть затримувати тепло і змушувати вас почуватися ще спекотніше. Тримайте поблизу пляшку з розпилювачем, наповнену холодною водою, щоб періодично оббризкувати себе – це принесе миттєве полегшення.

Пийте багато води протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте особливої спраги. Уникайте надмірного вживання кофеїну та алкоголю, оскільки вони можуть сприяти зневодненню. Вибирайте охолоджені напої або робіть освіжаючу воду з фруктовими добавками, щоб зволоження було приємнішим. Вживання продуктів з високим вмістом води, таких як кавун, огірок і цитрусові, також може сприяти підтримці гідратації.

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Змініть свій розпорядок дня, щоб уникнути найспекотніших днів. Плануйте прогулянки на свіжому повітрі рано-вранці або пізній вечір, коли температура нижче.

Якщо вам доводиться виходити на вулицю в години пікової спеки, шукайте тінь, носіть крислатий капелюх і наносите сонцезахисний крем, щоб захистити себе від сонячних променів. Уникайте напружених фізичних навантажень, які можуть призвести до перегріву та виснаження.

Прикладіть вологу тканину або пакет з льодом до пульсових точок, таких як зап'ястя, шия та віскі. Зробіть кондиціонер "зроби сам", поставивши миску з льодом перед вентилятором, щоб повітря циркулювало і створювало прохолодний вітерець. Спіть на легкій постільній білизні і використовуйте охолоджену подушку або наматрацник, що охолоджує, щоб підвищити комфорт протягом ночі.

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