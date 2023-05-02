Як відбілити жовте сидіння унітазу: прості лайфхаки

Під час чищення туалету треба звертати увагу на всі його частини, зокрема на сидіння. Від часу воно може пожовтіти, але UaPortal розібрався, як повернути йому білосніжність.

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Засіб для миття посуду

Візьміть рідину для миття посуду, нанесіть кілька крапель на тканину чи вологу губку. Протріть сидіння та змийте рідину водою. Витріть до сухості.

Оцет

Розчин змішайте з водою у пропорції 1:1. Зніміть сидіння унітазу. Намочіть оцтовим розчином кілька паперових рушників та покрийте ними всю поверхню сидіння унітазу. Забизкайте зверху оцтовою водою. Залишіть на годину. Зніміть рушники та протріть насухо.

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Лимонний сік

Візьміть чашку лимонного соку та кілька крапель ефірної олії. Нанесіть лимонний сік на сидіння унітазу. Залиште на 15 хвилин. Промийте водою та протріть насухо.

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