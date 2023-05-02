Как отбелить желтое сиденье унитаза: простые лайфхаки

Во время чистки туалета следует обращать внимание на все его части, в частности на сиденье. От времени оно может пожелтеть, но UaPortal разобрался, как вернуть ему белоснежность.

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Средство для мытья посуды

Возьмите жидкость для мытья посуды, нанесите несколько капель на ткань или влажную губку. Протрите сиденье и смойте жидкость водой. Вытрите до сухости.

Уксус

Раствор смешайте с водой в пропорции 1:1. Снимите сиденье унитаза. Намочите уксусным раствором несколько бумажных полотенец и покройте ими всю поверхность сиденья унитаза. Забрызгайте сверху уксусной водой. Оставьте на час. Снимите полотенца и протрите насухо.

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Лимонный сок

Возьмите чашку лимонного сока и несколько капель эфирного масла. Нанесите лимонный сок на сиденье унитаза. Оставьте на 15 минут. Промойте водой и протрите насухо.

Напомним, мы уже писали, как не повредить унитаз.

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