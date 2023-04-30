Что нельзя класть в унитаз, чтобы не навредить сантехнике

Как поддерживать чистоту и свежесть туалета, не рискуя повреждением сантехники? Есть популярный лайфхак, заключающийся в помещении в бачок унитаза многоцелевого очистителя, который одновременно поддерживает чистоту и ароматизирует помещение.

Читайте также: Как сделать самодельный дезодорант для унитаза

Однако, по словам экспертов, использование этого метода может привести к повреждению пластиковых и резиновых деталей, таких как прокладки, заливной клапан и заслонка унитаза. Это, в свою очередь, может привести к необходимости замены деталей, что обойдется в значительную сумму денег.

Вместо того чтобы использовать многоцелевой очиститель, эксперты советуют поместить в бачок унитаза емкость с жидкостью для мытья посуды или отбеливающим средством.

Видео дня

Это также поддерживает чистоту унитаза и освежает воздух, однако не приведет к повреждению сантехники. Следует помнить, что поддержание санузла в чистоте является важной задачей, и это может отнять много времени и усилий, но использование правильных средств поможет значительно облегчить процесс уборки.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!