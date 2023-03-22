Самодельный "дезодорант" для унитаза: как избавиться от неприятных средств в туалете
Освежитель воздуха для туалета можно сделать своими руками. Так вы сэкономите и избавитесь от неприятных запахов.
Для самодельного "дезодоранта" нужно приготовить очень простой раствор из подручных средств. Благодаря этому трюку туалеты будут чистыми и будут приятно пахнуть даже без разных дополнительных средств.
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Как избавиться от неприятных запахов в туалете
В первую очередь приготовьтесь раствор из лимона и уксуса. Перелейте в бутылку с распылителем и выполните простейшие действия. Благодаря лимону будет приятный аромат, а уксус поглотит неприятные запахи и устранит известковый налет.
Что делать:
- Налейте пол стакана уксуса и лимонного сока, смешайте и перелейте в бутылку с распылителем. Еще раз взболтайте для получения однородного раствора.
- Затем распылите этот раствор в унитаз и оставьте действовать на четверть часа.
- После этого смойте унитаз и почистите стенки.
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Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.
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