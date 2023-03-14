Как очистить ванну от застоявшегося налета и ржавчины бытовыми средствами
UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванну. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.
Совет 1
Начните с чистки ванны пищевой содой. Смешайте одну чашку пищевой соды с несколькими каплями воды, чтобы получилась паста. Окуните старую тряпку в пасту и счистите ею ржавчину или налет на поверхности ванны. При необходимости используйте абразивную губку для более сложных мест.
Метод можно использовать для всех видов поверхностей, таких как раковины, прилавки, плитка и т.д., когда нет необходимости в более абразивных методах очистки.
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Совет 2
Чтобы удалить стойкие следы грязи или налета, наполните ведро тремя чашками белого уксуса и двумя чашками горячей воды. Замочите старую тряпку в этом растворе примерно на 15 минут, а затем протрите ею ванну.
Совет 3
Выжмите немного свежего лимонного сока на поверхность ванны и протрите ее старой тряпкой, пока все не будет вытерто. После этого смойте теплой водой.
Третий совет можно использовать на всех видах поверхностей, чтобы придать им дополнительный блеск и одновременно устранить любые неприятные запахи, вызванные скоплением бактерий из-за влажности.
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