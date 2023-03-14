Як очистити ванну від застояного нальоту та іржі побутовими засобами

UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

Порада 1

Почніть із чищення ванни харчовою содою. Змішайте одну чашку харчової соди з кількома краплями води, щоб вийшла паста. Занурте стару ганчірку в пасту і витріть нею іржу або наліт на поверхні ванни. За потреби використовуйте абразивну губку для складніших місць.

Метод можна використовувати для всіх видів поверхонь, таких як раковини, прилавки, плитка і т.д., коли немає необхідності в абразивних методах очищення.

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Порада 2

Щоб видалити стійкі сліди бруду або нальоту, наповніть цебро трьома чашками білого оцту та двома чашками гарячої води. Замочіть стару ганчірку у цьому розчині приблизно на 15 хвилин, а потім протріть нею ванну.

Порада 3

Вижміть трохи свіжого лимонного соку на поверхню ванни і протріть її старою ганчіркою, доки все не буде витерто. Після цього змийте теплою водою.

Третя порада можна використовувати на всіх видах поверхонь, щоб надати їм додатковий блиск і одночасно усунути будь-які неприємні запахи, спричинені скупченням бактерій через вологість.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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