Як легко очистити пральну машину від накипу та позбутись мікробів та запаху: простий лайфхак

Пральну машинку рекомендується регулярно очищати, щоб не допустити появу накипу, хвороботворних мікроорганізмів та неприємного запаху. Хтось купує спеціальні засоби, але не всім хочеться витрачати купу грошей на побутову хімію. Обійтись можна і народними методами.

Про одну просту хитрість, яка допоможе очистити пральну машинку від накипу, мікробів та запаху, розповідають досвідчені господині. Вони знайшли неймовірно простий спосіб, який допоможе привести пральну машинку до ладу без шкоди для побутової техніки.

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Щоб пральна машинка знову стала чистою та не шкідливою для здоров'я, застосуйте звичайну лимонну кислоту. Цей засіб вже встиг зарекомендувати себе у розв'язанні господарських питань виключно з позитивного боку і набув широкої популярності в мережі. Лимонна кислота добре справляється з накипом, вбиває бактерії та покращує запах.

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Лимонну кислоту слід насипати у лоток для порошку. Кількість засобу залежить від об'єму барабана пральної машинки. Зазвичай потрібно від 50 до 100 г залежно від завантаження.

Поставте температуру 60 градусів і запустіть повний цикл прання. Якщо пральна машинка перебуває у занедбаному стані, краще збільшити температуру до 90 градусів.

Після прання слід обробити машинку за допомогою ганчірки, прибравши зайву в вологу, та залишити її у відкритому вигляді на ніч, щоб вона провітрилась.

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