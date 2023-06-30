Як відмити плиту навіть не забруднивши руки: лайфхак з туалетним папером

Газова плита може покритись шаром жиру з часом і вимагати ретельного очищення. Боротьба зі стійкими забрудненнями може бути вимогливою задачею. Однак, існує лайфхак з використанням туалетного паперу, який полегшує процес чищення.

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Спочатку змішайте 2 столові ложки засобу для миття посуду зі 100 мл води. Якщо ви стикаєтесь з сильними забрудненнями, можете додати трохи столового оцту до цього розчину.

Добре перемішайте інгредієнти і нанесіть їх на поверхню плити. Покладіть аркуші туалетного паперу на вологу поверхню. Якщо бажаєте, можете використати паперові рушники або щільні паперові серветки. Почекайте, доки засіб під дією відлущить бруд. Це займе щонайменше 10 хвилин.

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Вам не потрібно буде активно терти ганчіркою або щіткою, оскільки жир почне відлущуватись самостійно, і вам лише доведеться зібрати його за допомогою паперу. Потім протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мийного засобу, і протріть насухо.

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