Як відігнати вуличних котів, які мітять на вікна та двері будинку

Коти, особливо вуличні, часто мітять чужу територію. У такий спосіб вони "спілкуються" один з одним за допомогою запахів.

Тварини підіймають хвіст та смикають ним, стимулюючи парауретральні залози, з яких виділяється секрет. Зазвичай так мітки дуже неприємно пахнуть.

Для власників приватних будинків котячі мітки можуть стати справжньою проблемою, оскільки вуличні коти можуть ставити мітки на вікнах та дверях, і тоді будинок наповнюється нестерпним ароматом котячої сечі.

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Можна відлякати тварин спеціальними засобами. Це можуть бути ультразвукові пристрої, які видають звуки, нечутні для людей, але неприємні для котів.

Можна розсипати по периметру будинку речовини, які відлякують котів. До них відносяться кавова гуща, перець чилі, лимонний сік, оцет або екстракт лаванди.

Поставте в саду або на балконі рослини, які не подобаються котам. До них відносяться чебрець, м'ята, петрушка, лаванда або ромашка.

Засоби проти міток котів

Спробуйте чорний перець – він має сильний запах, який просто нестерпний для високорозвиненого нюху котів.

Мелений чорний перець треба розсипати навколо будинку, під порогом та на підвіконня.

Так само репелентом може стати кавова гуща. Нею можна посипати не тільки навколо будинку, а й в саду, аби коти не мітили рослини.

Ще один засіб, який дуже не подобається котам – це оцет.

Зробіть суміш із соку одного лимона, половини склянки білого оцту та 10 крапель ефірної олії розмарину. Це три запахи, що дуже гарно відлякують котів. Цей засіб перелийте в пульверизатор та нанесіть на місця, де зазвичай гуляють коти.

Раніше UAportal повідомляв, як можна позбутися від запаху котячої сечі.

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