Домашні лайфхаки: як прибрати запах котячої сечі

Запах котячої сечі може бути стійким і неприємним, тому UAportal підготував поради, як можна від нього позбутися. Незалежно від того, чи це нещодавнє нещастя, чи стара пляма, ці поради допоможуть ефективно усунути неприємний запах і повернути свіжість житловому приміщенню.

Використовуйте оцет і харчову соду

Змішайте рівні частини білого оцту і води в пульверизаторі. Ретельно обприскайте забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин. Опісля промокніть цю зону чистою ганчіркою або паперовим рушником, щоб видалити надлишки вологи.

Згодом присипте ділянку харчовою содою і залиште її на кілька годин або на ніч. Пропилососьте соду, щоб видалити рештки.

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Придбайте ферментні миючі засоби

Ферментні очищувачі спеціально розроблені для розщеплення білків котячої сечі, що сприяє усуненню неприємного запаху. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці та нанесіть засіб на уражену ділянку. Залиште на рекомендований період часу, а потім промокніть або пропилососьте ділянку, щоб видалити залишки засобу.

Скористайтесь перекисом водню та милом для посуду

Зробіть суміш з 3% перекису водню і декількох крапель мила для посуду. Протестуйте розчин на невеликій непомітній ділянці тканини або килима, щоб переконатися, що він не спричинить знебарвлення.

Якщо розчин безпечний, нанесіть його на пляму котячої сечі і залиште на кілька хвилин. Промокніть ділянку чистою тканиною або паперовим рушником, щоб видалити залишки розчину.

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