Як відлякати мух від смітника на подвір'ї: лайфхак для дачників

Останній спекотний період погоди виявився проблематичним для багатьох дачників, оскільки з'явилася неприємна ситуація зі запахом смітника. Зазвичай це не викликає серйозних проблем, але коли температура підвищується, запах стає більш відчутним. Якщо ваші сміттєві контейнери знаходяться поруч зі місцем, де ви хочете насолоджуватися відпочинком на свіжому повітрі, наприклад, під час барбекю, ви не захочете, щоб це зіпсувало ваш сонячний день.

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Перші кроки до покращення гігієни смітника на вулиці починаються у вашому домі. Якщо це можливо, промийте упаковку перед викиданням її в смітник. Це важливо з точки зору переробки відходів, але також допомагає запобігти неприємному запаху.

Так само, якщо ви використовуєте сміттєві контейнери, переконайтеся, що ви видалили якнайбільше повітря перед зав'язуванням пакетів і складанням їх у контейнери на колесах. Також варто тримати сміттєвий контейнер в тіні. Занадто сильне сонячне проміння сприяє розкладанню відходів та посилює неприємний запах, який може привертати комах та мух.

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Для підтримки чистоти смітника ви повинні прати його кожні два місяці. Налийте пів склянки білого оцту та трохи мийного засобу у сміттєвий контейнер і наполовину заповніть його гарячою водою. Залиште так на годину, а потім злийте воду в каналізацію. Повторіть цей процес кілька разів для досягнення найкращого результату, а потім переверніть контейнер догори дном з відкритою кришкою, щоб його просохло на повітрі.

Одним з простих лайфхаків є чищення внутрішньої частини смітника, щоб видалити будь-яку брудну поверхню. Просто переверніть контейнер на бік, щоб він лежав на землі. За допомогою щітки з довгою ручкою, наприклад, старої щітки для підмітання, прочистіть бік сміттєвого контейнера, що знаходиться найближче до землі. Потім поверніть контейнер, щоб повторити цю процедуру з кожного внутрішнього боку.

Щоб відлякати від смітника мух, використовуйте цитрусові. Цитрусові фрукти мають приємний аромат, який не подобається комахам:

Лимонні або апельсинові шкурки: Розкладіть декілька нарізаних шматочків лимона або апельсина біля смітника або покладіть їх безпосередньо всередину сміттєвого контейнера; Цитрусовий спрей: Зробіть цитрусовий спрей, змішавши воду зі свіжим соком лимона або апельсина. Перемішайте ретельно і перекрийте розчин у пульверизаторі. Розпилюйте цей спрей навколо смітника або безпосередньо всередині контейнера. Мухи можуть відчути аромат цитрусових і уникатимуть цього місця; Цитрусові мішечки: Покладіть кілька шматочків лимона або апельсина в мішечок з марлі або тканини. Зав'яжіть мішечок і розмістіть його поруч зі сміттєвим контейнером. Аромат цитрусових буде розсіюватися навколо, що може відлякати мух; Ефірні олії: Використовуйте цитрусові ефірні олії, такі як лимон, апельсин або грейпфрут. Додайте кілька крапель ефірної олії в миску з водою і розмістіть поруч із сміттєвим контейнером.

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