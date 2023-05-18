Как отпугнуть мух от помойки во дворе: лайфхак для дачников

Последний жаркий период погоды оказался проблематичным для многих дачников, так как появилась неприятная ситуация с запахом свалки. Обычно это не вызывает серьезных проблем, но когда температура повышается, запах становится ощутимее. Если ваши мусорные контейнеры находятся рядом с местом, где вы хотите наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, например во время барбекю, вы не захотите, чтобы это испортило ваш солнечный день.

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Первые шаги к улучшению гигиены свалки на улице начинаются в вашем доме. Если это возможно, промойте упаковку перед выбрасыванием ее в мусорник. Это важно с точки зрения переработки отходов, но также помогает предотвратить неприятный запах.

Так же, если вы используете мусорные контейнеры, убедитесь, что вы удалили как можно больше воздуха перед завязыванием пакетов и сборкой их в контейнеры на колесах. Также следует держать мусорный контейнер в тени. Слишком сильные солнечные лучи способствуют разложению отходов и усугубляют неприятный запах, который может привлекать насекомых и мух.

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Для поддержания чистоты свалки вы должны стирать ее каждые два месяца. Налейте пол стакана белого уксуса и немного моющего средства в мусорный контейнер и наполовину заполните горячей водой. Оставьте так на час, а затем слейте воду в канализацию. Повторите этот процесс несколько раз для достижения наилучшего результата, затем переверните контейнер вверх дном с открытой крышкой, чтобы его просохло на воздухе.

Одним из простых лайфхаков является чистка внутренней части свалки, чтобы удалить любую грязную поверхность. Просто переверните контейнер на бок, чтобы он лежал на земле. С помощью щетки с длинной ручкой, например старой щетки для подметания, прочистите сторону мусорного контейнера, находящегося ближе к земле. Затем поверните контейнер, чтобы повторить процедуру с каждой внутренней стороны.

Чтобы отпугнуть от помойки мух, используйте цитрусовые. Цитрусовые фрукты обладают приятным ароматом, который не нравится насекомым:

Лимонные или апельсиновые шкурки: Разложите несколько нарезанных кусочков лимона или апельсина возле свалки или положите их непосредственно внутрь мусорного контейнера; Цитрусовый спрей Сделайте цитрусовый спрей, смешав воду со свежим соком лимона или апельсина. Тщательно перемешайте и перекройте раствор в пульверизаторе. Распыляйте этот спрей вокруг свалки или непосредственно внутри контейнера. Мухи могут почувствовать аромат цитрусовых и избегать этого места; Цитрусовые мешочки: Положите несколько кусочков лимона или апельсина в мешочек из марли или ткани. Завяжите мешочек и разместите его рядом с мусорным контейнером. Аромат цитрусовых будет рассеиваться вокруг, что может отпугнуть мух; Эфирные масла Используйте цитрусовые эфирные масла, такие как лимон, апельсин или грейпфрут. Добавьте несколько капель эфирного масла в миску с водой и разместите рядом с мусорным контейнером.

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