Як відремонтувати пошкоджений дріт зарядного пристрою для смартфона за допомогою ручки

Часто виникає проблема з пошкодженням кабелю для зарядки гаджетів через часте згинання під час використання. Але не всі знають, що існує простий спосіб, як уникнути цієї проблеми.

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За інформацією з Medium, для цього вам знадобиться лише автоматична ручка (або навіть невеликий шматочок дроту).

Якщо ви маєте стару автоматичну ручку, ви можете її розібрати, вийняти пружину і натягнути її на кабель, закріпивши біля порту зарядки – саме там, де кабель найчастіше згинається. Це місце найбільше піддається пошкодженням і може спричинити непридатність кабелю. Проста пружинка утримуватиме цю ділянку шнура, зменшуючи кут згину, що запобіжить його поламанню.

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Якщо немає під рукою ручки із пружиною, ви можете обережно обмотати кабель тонким дротом, створюючи подібний ефект.

Все це займе всього кілька хвилин вашого часу, але захистить ваш кабель від пошкоджень та продовжить його службу.

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