Как отремонтировать поврежденную проволоку зарядного устройства для смартфона с помощью ручки

Часто возникает проблема с повреждением кабеля для зарядки гаджетов из-за частого сгибания при использовании. Но не все знают, что существует простой способ избежать этой проблемы.

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По информации из Medium, для этого вам понадобится только автоматическая ручка (или даже небольшой кусочек проволоки).

Если вы имеете старую автоматическую ручку, вы можете ее разобрать, вынуть пружину и натянуть на кабель, закрепив у порта зарядки – именно там, где кабель чаще всего изгибается. Это место наиболее подвержено повреждениям и может вызвать негодность кабеля. Простая пружинка будет удерживать этот участок шнура, уменьшая угол сгиба, что предотвратит его поломку.

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Если нет под рукой ручки с пружиной, можно осторожно обмотать кабель тонкой проволокой, создавая подобный эффект.

Все это займет всего несколько минут вашего времени, но защитит кабель от повреждений и продлит его службу.

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