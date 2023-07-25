Як відіпрати шторку у ванній за допомогою двох бюджетних засобів

Очищаючи ванну ми часто забуваємо про чистоту шторки, на якій може з’явитись пліснява та грибок.

Ми підкажемо, як за допомогою двох бюджетних засобів можна легко та з з мінімум зусиль впоратися з проблемою.

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Чим відіпрати від грибка шторку у ванній

Вам знадобиться оцет та харчова сода. Спочатку очистіть забруднення губкою або щіткою, потім помістіть шторку в таз з гарячою водою, додайте 100 г оцту і соди. У цьому розчині залиште її на 15 хвилин, після чого ретельно прополощіть у холодній воді. Далі розвісьте її сушитись.

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