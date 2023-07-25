Как отстирать шторку в ванной с помощью двух бюджетных средств

Очищая ванну, мы часто забываем о чистоте шторки, на которой может появиться плесень и грибок.

Мы подскажем, как с помощью двух бюджетных средств можно легко и с минимум усилий справиться с проблемой.

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Чем отстирать от грибка шторку в ванной

Вам понадобится уксус и пищевая сода. Сначала очистите загрязнение губкой или щеткой, затем поместите шторку в таз с горячей водой, добавьте 100 г уксуса и соды. В этом растворе оставьте ее на 15 минут, после чего тщательно прополощите в холодной воде. Дальше развесьте ее сушиться.

Напомним, мы уже писали, как быстро отмыть ванночку от желтизны.

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