Як пенсіонерам можуть непомітно врізати виплати при перерахунку

В процесі перерахунку пенсійних виплат можливі наступні зміни: частина пенсії може збільшитися, інша – зменшитися, а окремі надбавки можуть взагалі зникнути.

Часто пенсіонери можуть навіть не знати про подібні корективи. Про це пише "На Пенсії".

Кому можуть врізати пенсію при перерахунку

Працюючі пенсіонери мають можливість кожні два роки переглядати свої виплати з урахуванням стажу та, а іноді й зарплати, якщо це вигідно. У випадку, коли їхня заробітна плата була високою в останні роки, перерахунок проводиться з урахуванням не тільки стажу, але й зі збільшенням коефіцієнта заробітної плати.

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Особи, які вийшли на заслужений відпочинок до 1 жовтня 2011 року, отримують свої пенсійні виплати згідно зі старими правилами. Водночас у законодавстві, що регулює державне пенсійне страхування, існує примітка для тих, хто став пенсіонером після цієї дати.

Важливо зазначити! У випадку, коли пенсіонерам проведено новий перерахунок пенсії, враховуючи досвід роботи та розмір заробітної плати, тоді розмір доплати за понаднормовий стаж рахується вже за новими правилами.

Якщо в результаті таких змін загальна сума пенсійних виплат зросла і підвищився коефіцієнт зарплати, це вплине на кінцеву суму пенсії. Проте надбавка за понаднормовий стаж буде урізана.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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