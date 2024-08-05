Пенсіонери можуть отримати виплати від ООН: кому та куди звертатися

В Україні деякі пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати від ООН до кінця 2024 року. Це можуть бути люди похилого віку, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії.

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, у серпні 2023 року разом із Пенсійним фондом та Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН) було запущено проєкт, спрямований на підтримку пенсіонерів у зонах бойових дій з низькими пенсіями, які не отримують інших міжнародних допомог.

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З серпня минулого року підтримку отримали понад 421 тисяча пенсіонерів, сукупна сума виплат перевищила 1,68 мільярда гривень. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що проєкт дозволяє направляти фінансову допомогу найбільш вразливим людям похилого віку, які часто не можуть самостійно звернутися за допомогою.

Виплати продовжуватимуться до грудня 2024 року, після чого донори будуть розв'язувати питання подальшого фінансування.

Додаткова допомога надається пенсіонерам з пенсіями меншими за 3250 гривень, які мешкають у зонах активних бойових дій і не отримували іншої міжнародної допомоги з 1 березня 2023 року.

Спеціально звертатися за виплатами не потрібно — кошти автоматично надсилаються на основі даних Пенсійного фонду через банківські картки або "Укрпошту".

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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