Пенсионеры могут получить выплаты от ООН: кому и куда обращаться

В Украине некоторые пенсионеры будут получать дополнительные выплаты ООН до конца 2024 года. Это могут быть пожилые люди, которые живут в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии.

Согласно информации Минсоцполитики, в августе 2023 года вместе с Пенсионным фондом и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) был запущен проект, направленный на поддержку пенсионеров в зонах боевых действий с низкими пенсиями, не получающими других международных пособий.

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С августа прошлого года поддержку получили более 421 тысячи пенсионеров, совокупная сумма выплат превысила 1,68 миллиарда гривен. Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что проект позволяет направлять финансовую помощь наиболее уязвимым пожилым людям, которые часто не могут самостоятельно обратиться за помощью.

Выплаты будут продолжаться до декабря 2024 года, после чего доноры будут решать вопросы дальнейшего финансирования.

Дополнительная помощь предоставляется пенсионерам с пенсиями менее 3250 гривен, которые проживают в зонах активных боевых действий и не получали другой международной помощи с 1 марта 2023 года.

Специально обращаться за выплатами не нужно - средства автоматически направляются на основе данных Пенсионного фонда через банковские карты или "Укрпочту".

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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