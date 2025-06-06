Як пенсіонеру уникнути оплати за доставку газу

Окрім оплати за спожитий газ, українці зобов’язані окремо платити за його доставку. Цей тариф діє для всіх споживачів без винятку, включно з пенсіонерами.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на НКРЕКП, сума за доставку газу нараховується незалежно від фактичного використання палива. Тобто навіть у разі повного нульового споживання – платіж все одно буде. У таких випадках використовуються мінімальні розрахункові обсяги.

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Як не платити за доставку

Щоб повністю уникнути цього платежу, необхідно офіційно відключитися від газопостачання і розірвати договір з оператором. Для цього слід:

отримати акт про припинення подачі газу;

звернутися до газорозподільної компанії для розірвання контракту.

Відключення проводиться шляхом перекриття подачі або встановлення спеціальної заглушки з пломбуванням, повідомляє НКРЕКП.

Нагадуємо: тариф на доставку газу розраховується індивідуально для кожного споживача.

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