Как пенсионеру избежать оплаты за доставку газа

Кроме оплаты за потребленный газ украинцы обязаны отдельно платить за его доставку. Этот тариф действует для всех потребителей без исключения, включая пенсионеров.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ, сумма за доставку газа начисляется независимо от фактического использования топлива. То есть даже в случае полного нулевого потребления платеж все равно будет. В этих случаях используются минимальные расчетные объемы.

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Как не платить за доставку

Чтобы полностью избежать этого платежа необходимо официально отключиться от газоснабжения и расторгнуть договор с оператором. Для этого следует:

получить акт о прекращении подачи газа;

обратиться в газораспределительную компанию для расторжения контракта.

Отключение производится путем перекрытия подачи или установки специальной заглушки с пломбировкой, сообщает НКРЭКУ.

Напомним: тариф на доставку газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя.

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