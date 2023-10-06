Як пережити спекотні дні, якщо немає кондиціонера: 5 ефективних порад на літо 2023

Прогнози синоптиків передбачають спекотне літо в Україні, з середньою температурою повітря, яка перевищуватиме звичні показники на кілька градусів. Це може стати випробуванням для тих, хто погано переносить спеку. Пропонуємо вашій увазі кілька лайфхаків, які допоможуть українцям комфортно пережити спекотні літні дні.

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Охолоджуйте приміщення

Кондиціонер є незамінним засобом для боротьби зі спекою, але не всі мають таку можливість. Проте існують інші способи охолодження приміщення. Перш за все, необхідно обмежити проникнення сонячного світла в квартиру.

Ось декілька порад, як це зробити:

Наклейте на вікна сонцезахисну плівку або придбайте спеціальні шторки, які запобігають активному проникненню сонячних променів;

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Якщо у вас немає жалюзі або шторок, використовуйте світлі штори, які відбиватимуть сонячні промені. Як запасний варіант, можна використати білі простирадла, змочивши їх у воді, і тимчасово повісити на вікна. Тримайте штори закритими, поки сонце не заходить;

Попри зовнішню спеку, в приміщенні потрібно забезпечити циркуляцію повітря, тому не тримайте вікна повністю закритими. Протягом дня залишайте невелику щілину, а з пізнього вечора до ранку відкривайте вікна.

Зволожуйте повітря

Щоб полегшити дихання в спеку, регулярно зволожуйте повітря у квартирі за допомогою пульверизатора. Розпилюйте воду щогодини. Вночі можна замочити прохолодними водними простирадлами, а вдень обприскати водою штори. Якщо у вас є зволожувач повітря, наповніть його холодною водою та додайте кубики льоду. Цей метод допомагає ефективно охолодити приміщення.

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Обмежуйте використання побутових приладів

Всі побутові прилади, такі як плита, пральна та посудомийна машини, нагрівають повітря у квартирі. Спробуйте використовувати їх лише пізно ввечері або рано вранці, а також краще зовсім відмовитись від використання духовки.

Змініть свій раціон

Страви, які ми зазвичай готуємо за помірних і низьких температур, можуть бути непридатними для спеки. Під час спеки рекомендується споживати більше холодних страв. На вашому столі повинні бути свіжі овочі, фрукти, риба та кисломолочні продукти. Краще уникати важкої їжі, оскільки вона вимагає багато енергії для перетравлення.

Уникайте теплового удару

Щоб уникнути теплового удару, слід дотримуватись кількох простих правил:

Носіть світлий одяг, який менше притягує сонячні промені;

Пийте більше рідини і завжди майте з собою пляшку води;

Уникайте жирної їжі;

Припиніть фізичну активність та важку фізичну працю;

Намагайтеся не виходити з дому без нагальної потреби, особливо з 10 години ранку до 17 години вечора, коли спека найсильніша.

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