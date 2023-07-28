Як платити за воду менше та економити на комуналці: важливі поради

Останнім часом серйозне підвищення тарифів на водопостачання стало справжнім випробуванням для багатьох сімей, які прагнуть знайти способи економії води в побуті. Проте, існує важлива умова: ефективна економія можлива лише у випадку, якщо у вашій квартирі встановлений робочий лічильник, що опломбований і повірений.

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Відсутність такого приладу означає, що ваша сім'я може оплачувати воду не лише за власне споживання, а й за споживання сусідів, які можуть легко зловживати водою у великих обсягах. Також у вартість води входитиме обсяг, який витрачають сусіди, у кого можуть тектикрани або зливні бачки унітазів. Про це пише УНІАН.

Якщо в вашому будинку є загальнобудинковий лічильник, розрахунок вартості води ґрунтується на його показниках. Від загальної кількості нарахованих кубометрів води віднімається обсяг, який вже зараховано людям з індивідуальними лічильниками. Після цього залишок розподіляється між мешканцями, які не мають лічильників або не передають показники, залежно від кількості проживаючих.

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У випадку відсутності загальнобудинкового лічильника, розрахунок вартості води проводиться за нормами споживання. Для гуртожитків ця норма складає 4,1 кубометра на одну прописану особу, у звичайних будинках цей показник становить 5,78 кубометра.

Для ефективної економії води у побуті, варто звернути увагу на деякі прості кроки:

Вчасно ремонтуйте сантехнічні прилади, щоб уникнути витоків води;

Зверніть увагу на унітаз, і якщо він постійно тече, викличте сантехніка для усунення проблеми;

Встановіть сенсорні насадки на крани, щоб вода текла лише тоді, коли це потрібно;

Розгляньте можливість встановлення спеціальної насадки на кран, що насичує воду киснем, щоб залишити потужний напір при меншому споживанні води;

Розгляньте можливість купівлі посудомийки для зменшення кількості витраченої води під час миття посуду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ефективно заощаджувати гроші та накопичити на мрію.

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