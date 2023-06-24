Як почистити та продезінфікувати туалет милом та лимоном

У туалеті швидко накопичується бруд та може бути стійким. Цю проблему можна подолати в найкоротші терміни.

Видання Sante Plus поділилось секретом, як за допомогою мила та лимону позбутися бруду. Це дуже економний та ефективний спосіб.

Читайте також: Як легко усунути стійкий запах із кухонних рушників без дорогої хімії: дієві поради

Мило виявиться корисним та ефективним при чищенні унітаза. Тому воно діятиме як дезінфікуючий засіб та дезодорант, гарантуючи чистоту будинку, та дозволить позбавитися жовтих плям на дні чаші.

Відео дня

Для цього наріжте звичайне мило кухонним ножем на дрібні шматочки. Потім закип'ятіть воду у каструлі, закиньте підготовлене мило та чекайте, поки вони розтопляться. Також можете додати ефірну олію чайного дерева. Перелийте все в пульверизатор і розбризкайте розчин на плями та бруд. Залиште діяти на кілька хвилин, перш ніж пройтися щіткою для унітазу і змити унітаз. Через кілька хвилин ваш туалет буде чистим, блискучим і без накипу. Рекомендується застосовувати цей трюк раз на тиждень, щоб запобігти появі бруду та вапняного нальоту.

Якщо ви хочете заощадити час, ви можете вибрати рідке мило для чищення унітаза. Для цього просто змішайте дві столові ложки мила із літром води. Ви можете додати до нього дві столові ложки білого оцту, щоб видалити бактерії більш ефективно. Потім просто налийте цю рідину на краї унітаза та потріть щіткою.

Читайте також: Як швидко відмити плиту без зайвих зусиль: ефективний лайфхак

Чищення унітаза лимоном

Надати туалету блискучості та чистоти допоможуть лимони. Адже лимонна кислота, що міститься в лимоні, полегшить усунення бруду. Для цього просто розріжте половинку лимона і потріть стінки акваріума.

Найчастіше хімічні речовини можуть пошкодити поверхню унітаза. Для видалення бруду, вапняного нальоту та інших залишків можна звернутися до альтернативних, ефективніших і менш шкідливих рішень.

Пропонуємо також дізнатися, як відмити духовку та прибрати з неї неприємний запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!