Як подати заяву на субсидію орендованого житла онлайн: відповідь ПФУ

З 29 січня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Учасники проєкту "Субсидія на оренду житла" можуть подати всі необхідні документи та укласти договір найму дистанційно – через портал Пенсійного фонду України.

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У його межах держава компенсує переселенцям частину вартості оренди, а орендодавцям – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок або військовий збір. Про це повідомила пресслужба ПФУ

Як подати заяву?

Для учасників проєкту – наймача (ВПО) та наймодавця – передбачена можливість подання заяви та укладання договору онлайн, без відвідування установ. Документи підписуються в електронній формі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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