Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку: технічні моменти та обов'язкові речі

Незамерзайка, зимова гума, щітка від снігу – необхідні дрібниці щоденних поїздок у зимовий час. А для далекої подорожі, наприклад, у відрядження або відпустку, автомобіль потрібно підготувати більш продумано. У рамках статті перерахуємо необхідні дії, щоб у дорозі почуватися впевнено та безпечно.

Техогляд

Як і перед літньою далекою поїздкою, перед зимовою подорожжю варто перевірити в машині очевидні "вразливі" місця: рівень технічних рідин, масла, тиск у шинах і стан самих покришок, фари.

Якщо до чергового ТО залишилося не так багато сотень кілометрів, а пробіг під час канікул складе пристойну цифру, варто провести техобслуговування заздалегідь, поміняти масло і фільтри, а, можливо, і антифриз і гальмівну рідину. У старих фільтрах, напевно, є вода, а значить, якщо вона замерзне, то двигун не заведеться. Те ж саме зі свічками: щоб не ризикувати, можна не просто замінити старі свічки, а поставити зимові. Гальмівна рідина вбирає вологу, старий антифриз, у якому води менше заявленої кількості, замерзає раніше. Якщо акумулятор барахлить, краще замінити його на новий.

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Що взяти із собою в дорогу автомобілісту

Залежно від дальності маршруту, список може незначно змінюватися — перерахуємо лише основні пункти.

Мінімальний набір інструменту – основні ключі, викрутки, тестер-пробник, шматок дроту з "крокодилами" (як мінімум – має вистачити від акумулятора до бензонасоса) та робочі рукавички.

Ліхтар (бажано налобний) з новими батарейками. Провід для "прикурювання" достатньої довжини та перерізу. Незайвими будуть і запасні свічки.

Рідини на доливку – концентрат для склоомивача, моторне масло (в крайньому випадку його можна долити і в трансмісію), антифриз, питну воду, п'ятилітрову каністру з бензином.

Справний вогнегасник, два міцні троси, аптечку для шин та людей, доповнену необхідними ліками (краплі від нежиті, таблетки від головного болю тощо), сигнальний жилет та знак аварійної зупинки.

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Плануєте згортати з дороги – щоб не застрягти, покладіть у багажник протибуксувальні засоби: ланцюги, траки, килимки, лопату та ручну лебідку. Навчіться встановлювати знімний гачок буксирувальний і кріпити трос.

Комплект теплих речей та бахіли. Якщо промокнуть ноги – ви зможете переодягнути сухі шкарпетки, це додасть комфорту.

Для автономного обігріву, приготування чаю та їжі – газову плитку або сухе пальне, бензинову грілку або термопакети, сірники, запальничку.

Навігатор з актуальними картами, відеореєстратор, засоби зв'язку та зарядні пристрої до них. Якщо їдете компанією на кількох машинах – обов'язково заведіть рації (підійдуть портативні LPD або PMR станції). Це суттєво полегшить спілкування у дорозі та обгони на трасі.

Сухий пайок – печиво, консерви, шоколад. Наявність складаного ножа та ложки також буде корисною.

Як розпланувати маршрут

Сидячи вдома у теплому кріслі біля комп'ютера, заздалегідь складіть списки:

усіх "правильних" АЗС на шляху прямування.

готелів, мотелів та зупинкових майданчиків для ночівлі.

телефонів евакуаторів та автосервісів із найближчих населених пунктів.

Напевно, ви перебуваєте в інтернет-спільнотах. Візьміть номери знайомих, які живуть по дорозі – це може допомогти у важкі моменти. Попередньо дізнайтеся у місцевих, якими дорогами не варто їхати через їх погане покриття або затори.

Виїжджаючи з країни, обов'язково уточніть специфічні вимоги до дорожнього руху, перелік необхідних документів для проходження митниці (страхування тощо).

Залишайте запас часу на погіршення погодних умов, щоб не коригувати плани в дорозі.

Поширена помилка – відкладати справи на останній момент. Заведіть правило, що день перед стартом має бути вільним. Тому що, напевно, знайдуться термінові клопоти, які ви легко зможете вбудувати в графік.

Постарайтеся виспатися і не їжте незнайомих продуктів перед дорогою.

Дотримуйтесь ПДР, утримуйте автомобіль у справному стані – і довгоочікувана відпустка або відрядження запам'ятаються лише найприємнішими враженнями.

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