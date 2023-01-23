Навіщо водіям презервативи в авто-аптечці та в яких ситуаціях їх застосовувати

Правила дорожнього руху України передбачають обов'язкову наявність у салоні автомобіля водійської аптечки. Ми вже зібрали відповіді на найчастіші запитання стосовно наповнення, терміну придатності та використання автомобільної аптечки. Проте деякі воді вважають обов’язковим зберігати там презервативи, оскільки вони виявляються необхідними у багатьох ситуаціях під час подорожей містом і за його межами.

Мережею шириться історія про те, що на початку 20 століття разом із аптечкою та сухим пайком армії деяких країн почали включати у солдатський набір презерватив. Робилося це для того, щоб захистити солдатів від венеричних захворювань, проте винахідливі бійці швидко знайшли йому й інше застосування.

У наші дні презервативи можуть використовуватися для багатьох потреб. Тому ми вирішили зібрати 10 способів застосування цього засобу контрацепції, якщо ви попали в скрутну ситуацію, а під рукою немає інших предметів.

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Фляга для води

Якісний презерватив вміщує достатню кількість рідини, завдяки чому при обережному використанні в ньому можна зберігати і переносити до 2-х літрів води. Щоб захистити оболонку від пошкоджень, його слід помістити в який-небудь чохол, в якості якого згодиться і звичайна шкарпетка. Перед використанням необхідно вимити змазку, після чого презерватив можна наповнити водою та акуратно зав'язати.

Медична допомога

Міцний латекс є, мабуть, найкращою альтернативою медичному джгуту. Він може триматись близько шести годин без некрозу тканин, при цьому немає необхідності періодично його послаблювати. Також виріб може забезпечити ефективний захист від зараження бактеріями та вірусами при глибоких порізах. Для цього його просто треба натягнути на руку, використавши замість гумової рукавички.

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Водонепроникний мішок

Водонепроникність та еластичність роблять презерватив універсальним захисним контейнером. Аптечка, сірники, документи – у презерватив можна покласти все, що боїться вологи, забезпечивши речам герметичну ізоляцію. Завдяки тому, що він пропускає світло запакувати в нього можна навіть ліхтарик, якщо той боїться води або ви опинилися в місцях скупчення горючих газів, де звичайна іскра в ліхтарику може призвести до вибуху.

Лінза

За допомогою тієї ж гумки можна розпалити багаття. Для цього презерватив треба перетворити на лінзу, заповнивши водою і зав'язавши. Залишається взяти його в руки і тримати так, щоб сонячне проміння концентрувалося на підготовленому труті.

Рятувальний жилет

Якщо вода не така холодна, а течія не дуже швидка, тобто всі шанси перебратися через водну перешкоду за допомогою двох презервативів. Для створення рятувального жилета зніміть штани та зв'яжіть між собою штанини вузлом. Після надуйте презервативи як повітряні кулі і зав'яжіть кожен з них. У штанини засуньте по такій кульці і надягніть штани на шию (вузлом зі штанин вгору). Можете перебиратися на інший берег.

Вологозахисні шкарпетки

У сиру погоду презерватив може стати альтернативним захистом для ізоляції ніг від вологи. Щоб зберегти ноги сухими, презерватив надягають поверх шкарпеток. Таким чином, навіть коли взуття намокне, нижні кінцівки залишатимуться сухими. Щоправда, якщо ходити доведеться довго, за якийсь час ноги почнуть пітніти.

Поплавець

Подейкують, із презервативом можна забезпечити себе непоганим уловом, де засіб контрацепції замінить поплавець. Триматися на воді він буде, навіть якщо його просто надути, але, виходячи з досвіду тих же любителів риболовлі, набагато ефективніше набивати його пухом рогоза. Пух має підвищену плавучість, завдяки чому поплавець буде триматися на поверхні води, але в той же час його не зноситиме вітром, як у випадку з надутим презервативом.

Трут для багаття

Презервативи легко спалахують і досить добре горять, тому з них може вийти непоганий трут. Нічого особливо з ним не потрібно робити. Все що від вас потрібно – просто його підпалити, заклавши презерватив між тонких сухих гілочок.

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