Зачем водителям презервативы в авто-аптечке и в каких ситуациях их применять

Правила дорожного движения Украины предусматривают обязательное наличие в салоне автомобиля водительской аптечки. Мы уже собрали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы относительно наполнения, срока годности и использования автомобильной аптечки. Однако некоторые воде считают обязательным хранить там презервативы, поскольку они оказываются необходимыми во многих ситуациях во время путешествий по городу и за его пределами.

В сети ширится история о том, что в начале 20 века вместе с аптечкой и сухим пайком армии некоторых стран начали включать в солдатский набор презерватив. Делалось это для того, чтобы оградить солдат от венерических заболеваний, однако изобретательные бойцы быстро нашли ему и другое применение.

В наши дни презервативы могут использоваться для многих нужд. Поэтому мы решили собрать 10 способов применения этого средства контрацепции, если вы попали в затруднительную ситуацию, а под рукой нет других предметов.

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Фляга для воды

Качественный презерватив содержит достаточное количество жидкости, благодаря чему при осторожном использовании в нем можно хранить и переносить до 2-х литров воды. Чтобы защитить оболочку от повреждений, его следует поместить в какой-нибудь чехол, в качестве которого сгодится и обычный носок. Перед использованием необходимо вымыть смазку, после чего можно наполнить презерватив водой и аккуратно завязать.

Медицинская помощь

Прочный латекс является, пожалуй, лучшей альтернативой медицинскому жгуту. Он может держаться около шести часов без некроза тканей, при этом нет необходимости его периодически ослаблять. Изделие может также обеспечить эффективную защиту от заражения бактериями и вирусами при глубоких порезах. Для этого его просто нужно натянуть на руку, использовав вместо резиновой перчатки.

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Водонепроницаемый мешок

Водонепроницаемость и эластичность производят презерватив универсальным защитным контейнером. Аптечка, спички, документы – в презерватив можно положить все боящееся влаги, обеспечив вещам герметическую изоляцию. Благодаря тому, что он пропускает свет, упаковать в него можно даже фонарик, если тот боится воды или вы оказались в местах скопления горючих газов, где обычная искра в фонарике может привести к взрыву.

Линза

С помощью той же резинки можно разжечь костер. Для этого презерватив нужно превратить в линзу, заполнив водой и завязав. Остается взять его в руки и держать так, чтобы солнечные лучи концентрировались на подготовленном труте.

Спасательный жилет

Если вода не такая холодная, а течение не очень быстрое, то есть все шансы перебраться через водное препятствие с помощью двух презервативов. Для создания спасательного жилета снимите штаны и свяжите между собой штанины узлом. После надуйте презервативы как воздушные шары и завяжите каждый из них. В штанины засуньте по такому шарику и наденьте штаны на шею (узлом из брюк вверх). Можете перебираться на другой берег.

Влагозащитные носки

В сырую погоду презерватив может стать альтернативной защитой для изоляции ног от влаги. Чтобы сохранить ноги сухими, презерватив надевают поверх носков. Таким образом, даже когда обувь намокнет, нижние конечности будут оставаться сухими. Правда, если ходить придется долго, через некоторое время ноги начнут потеть.

Поплавок

Поговаривают, что с презервативом можно обеспечить себя неплохим уловом, где средство контрацепции заменит поплавок. Держаться на воде он будет, даже если его просто надуть, но, исходя из опыта тех же любителей рыбалки, гораздо эффективнее набивать его пухом рогоза. Пух имеет повышенную плавучесть, благодаря чему поплавок будет держаться на поверхности воды, но в то же время его не будет сносить ветром, как в случае с надутым презервативом.

Трут для костра

Презервативы легко воспламеняются и достаточно хорошо горят, поэтому из них может получиться неплохой трут. Ничего особенно с ним не нужно делать. Все что от вас нужно – просто его поджечь, заложив презерватив между тонких сухих веточек.

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