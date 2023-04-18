Як підготувати теплицю до висадки розсади: секрети дачників

В Україні дачники зовсім скоро почнуть висаджувати розсаду у теплицях. Однак, перед цим теплицю потрібно правильно підготувати.

Зокрема, потрібно провести дезінфекцію теплиці і підготувати ґрунт до висадки рослин. У городників є свої секрети та поради щодо того, як це правильно робити.

Процедуру дезінфекції ґрунту варто починати за місяць перед посадкою рослин. Таким чином хімічні речовини встигнуть послабити свою дію.

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Знезаражувати саму будову теплиці треба за два тижні перед посадкою рослин. Зокрема, можна використовувати сірчані шашки.

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Такий метод дозволяє позбутися попелиці, павутинного кліща та грибкових спор. Потрібно запалити сірчані шашки і закрити приміщення теплиці на декілька днів.

Іншим варіантом є гашене вапно. Треба змішати суміш з мідним купоросом у пропорцій 3:1 та розбризкати по поверхні теплиці.

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Щоб знезаразити ґрунт у теплиці, багато городників використовують розкидання гірчиці. Вона знищує личинки шкідливих комах і бактерій.

Щоб прогріти ґрунт потрібно після розпушування накрити землю спеціальною чорною плівкою до періоду висадки рослин. Також можна зробити в грядках по центру невеликі траншеї, які слід пролити окропом.

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