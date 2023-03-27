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Які овочі, квіти та дерева можна садити у квітні: поради дачників

Анастасія Крищук

Які овочі, квіти та дерева можна садити у квітні: поради дачників

У квітні в Україні дачники висаджують більшість посівних культур. Йдеться не лише про овочі, але також про квіти та дерева.

Нестабільна погода може стати на заваді у квітні, однак городники мають свої секрети та поради. Завдяки ним початківцям легше зрозуміти, що можна висаджувати у квітні.

У цьому місяці дачники та городники зазвичай висаджують:

  • помідори;
  • огірки;
  • баклажани;
  • перець;
  • картоплю;
  • ріпу;
  • редис;

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  • моркву;
  • селеру;
  • горох;
  • бобові;
  • квасолю;
  • гарбуз;
  • кабачки;
  • патисони.

Також можна посіяти петрушку, кріп і пастернак, якщо у березні цього не було зроблено.

У квітні можна займатися висадкою дерев, але потрібно дочекатися, коли ґрунт прогріється до 10-12 градусів за Цельсієм. Садити можна:

  • калину, горобину і бузок;
  • світлолюбні дерева: сосна, модрина, акація, черемха звичайна;
  • тіньолюбні: ялівець, барбарис, клен.

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Також можна висаджувати квіти, а саме:

  • айстри;
  • маргаритки;
  • волошки;
  • календулу;
  • амарант;
  • жоржини;
  • декоративну капусту.

Дачники часто орієнтуються на місячний календар. У квітні 2023 року сприятливими днями будуть:

  • пересадка рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • прополювання рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • внесення добрив 3-15, 17-29;
  • обрізка рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • боротьба з хворобами та шкідниками 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • висаджування розсади в ґрунт 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 квітня.

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Окремо для різних рослин будуть сприятливими у квітні:

  • томати 3-9, 12-16, 26, 27;
  • огірки 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28;
  • перець 3-9, 12-16, 26, 27;
  • цибуля, часник 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • капуста 3-9, 12-16, 26, 27;
  • баклажани 3-9, 12-16, 26, 27;
  • кабачки, гарбуз 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30;
  • картопля 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • суниця, полуниця 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • бобові 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27;
  • редис 3-9, 12-16, 26, 27;
  • морква, буряк 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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