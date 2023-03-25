Окраса грядки: коли та як сіяти чорнобривці на розсаду

Чорнобривці – доволі популярні квіти серед українських дачників. Окрім привабливого зовнішнього вигляду, вони досить невибагливі.

Ці квіти можна вирощувати як у саду, так і на балконі. Затяті дачники мають свої поради та секрети щодо правильного вирощування чорнобривців.

Зазвичай ці квіти садять наприкінці березня або на початку квітня. Сіяти чорнобривці можна прямо в ґрунт.

Втім, у північніших регіонах варто спочатку посіяти насіння на розсаду. Це допоможе збільшити терміни цвітіння.

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Для посіву чорнобривців дачники нерідко користуються місячним календарем. У 2023 році сприятливими датами є:

березень – 25, 28-30;

квітень – 2-4, 21-22, 25-26, 30;

травень – 1, 22-24, 27-29.

Для посіву чорнобривців у відкритий ґрунт потрібно зробити лунки до 5 см з відстанню близько 30 см між ними. Потім засівається насіння та присипається землею.

Сходи квітів необхідно проріджувати, залишаючи між рослинами 10 см. Маленькі бутони розпускаються вже за кілька місяців.

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Ці квіти ростуть навіть на бідних ґрунтах, достатньо лише своєчасних поливів. Багато садівників на своїх клумбах висаджують не один сорт чорнобривців, а кілька, щоб вони утворювали яруси.

На розсаду чорнобривці сіють на початку квітня. При цьому рекомендовано зробити суміш з торфу, землі, компосту та трохи піску.

Після того як сходять перші сходи, скриньки можна виставити на сонце. До того як з’явиться листя, квіти не потрібно часто поливати.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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