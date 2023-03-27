rus
Українська
Лайфхаки

Какие овощи, цветы и деревья можно сажать в апреле: советы дачников

Анастасия Крыщук

Какие овощи, цветы и деревья можно сажать в апреле: советы дачников

В апреле в Украине дачники высаживают большинство посевных культур. Речь идет не только об овощах, но и о цветах и деревьях.

Нестабильная погода может помешать в апреле, однако огородники имеют свои секреты и советы. Благодаря им начинающим легче понять, что можно высаживать в апреле.

В этом месяце дачники и огородники обычно высаживают:

  • помидоры;
  • огурцы;
  • баклажаны;
  • перец;
  • картофель;
  • репу;
  • редис;

Читайте также: Когда пора сажать баклажаны в открытую почву – советы огородников для хорошего урожая

  • морковь;
  • сельдерей;
  • горох;
  • бобовые;
  • фасоль;
  • тыква;
  • кабачки;
  • патиссоны.

Также можно посеять петрушку, укроп и пастернак, если в марте этого не было сделано.

В апреле можно заниматься высадкой деревьев, но нужно дождаться, когда почва прогреется до 10-12 градусов Цельсия. Сажать можно:

  • калину, рябину и сирень;
  • светолюбивые деревья: сосна, лиственница, акация, черемуха обыкновенная;
  • тенелюбивые: можжевельник, барбарис, клен.

Читайте также: Когда и как сажать помидоры, чтобы иметь невероятный урожай

Также можно высаживать цветы, а именно:

  • астры;
  • маргаритки;
  • васильки;
  • календулу;
  • амарант;
  • георгины;
  • декоративная капуста.

Дачники частенько ориентируются на лунный календарь. В апреле 2023 года благоприятными днями будут:

  • пересадка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • пропалка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • внесение удобрений 3-15, 17-29;
  • обрезка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • борьба с болезнями и вредителями 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
  • высадка рассады в грунт 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 апреля.

Читайте также: Когда и как сеять бархатцы на рассаду

Отдельно для разных растений будут благоприятными в апреле:

  • томаты 3-9, 12-16, 26, 27;
  • огурцы 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28;
  • перец 3-9, 12-16, 26, 27;
  • лук, чеснок 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • капуста 3-9, 12-16, 26, 27;
  • баклажаны 3-9, 12-16, 26, 27;
  • кабачки, тыква 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30;
  • картофель 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • земляника, клубника 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • бобовые 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27;
  • редис 3-9, 12-16, 26, 27;
  • морковь, свекла 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
  • зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки