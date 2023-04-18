Як підживлювати полуницю в кінці квітня, щоб отримати багатий врожай

У квітні багато городників рекомендують використовувати добрива не тільки для розсади овочів у теплицях або на підвіконнях, але й для полуниці, повідомляє YouTube-канал "Поради біолога". На каналі розповідається про простий і доступний спосіб приготування добрива для полуниці зі звичайних продуктів, які можуть бути у кожній господині.

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Одним з таких простих добрив є розчин на основі гвоздики та ацетилсаліцилової кислоти. Для приготування потрібно взяти одну чайну ложку гвоздики та одну таблетку аспірину і залити їх літром теплої води. Потім все це перемелюється блендером та розбавляється ще одним літром води.

У результаті отримується 2 літри маткового розчину. Далі одну склянку маткового розчину розбавляють п'ятьма літрами води. Цей розчин можна використовувати як добриво. Кущі полуниці поливаються цим розчином один раз на 25-30 днів. Цей метод допоможе забезпечити необхідне живлення полуниці для її росту та розвитку.

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