Як підживлювати смородину перед зимою: лайфхак від досвідчених городників
Експерти розкривають корисні поради з правильного останнього підживлення кущів смородини перед настанням зими.
За даними "Апостроф", багато городників вже взялися за підготовку своїх смородинових кущів до зими, але важливе останнє підживлення в цьому сезоні може виявитися критичним для майбутнього врожаю цієї чудової ягоди.
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Експерти розповідають, що щоб задовольнити потреби смородини та забезпечити їй належне зберігання та ріст у наступному сезоні, варто враховувати наступну методику її підживлення.
- Сульфат калію: Розведіть 30 грамів сульфату калію в 10 літрах води та застосуйте для поливу смородинових кущів. Це допоможе підготувати рослини до зими та забезпечити ними потрібні мінерали.
- Суперфосфат: Візьміть одне відро води і розчиніть в ньому 20 грамів суперфосфату. Проведіть удобрення смородинових кущів цією сумішшю. Цей комплексний захід допоможе відновити рослини після збирання врожаю та гарантує успішний зріст та розвиток в наступному сезоні.
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