Які квіти можна посадити під зиму, щоб навесні вони почали сходити самі

Існує простий і ефективний спосіб створити квітучий сад, який радуватиме вас весною та влітку, і це не вимагає багато часу та зусиль на висадку весною. Посадка квітів під зиму стала досить популярною серед садівників, оскільки вона має декілька переваг.

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Однією з них є те, що багато видів квітів зможуть самостійно прорости та рости красиво. В Ukr.media розглянули кілька чудових квітів, які можна посадити під зиму та насолоджуватися їхньою красою в наступному сезоні.

Айстра: Ця квітка легко зійде сама і буде радувати вас весною. Волошка: Ця квітка різноманітних кольорів також добре росте після посіву під зиму. Амарант: Висока і яскрава квітка, яку можна використовувати як живопліт. Аліссум: Багаторічний улюбленець садівників, який легко розмножується самосівом. Маттіола дворога: Найніжніша квітка з чудовим ароматом. Льон: Різноманітність кольорів і невибагливість роблять цю квітку прекрасним вибором. Календула: Популярна лікарська рослина, яка також гарно цвіте у саду. Гвоздика: Дворічник, який добре росте при сівбі під зиму. Маргаритки: Яскрава і невибаглива квітка, яку можна посіяти під зиму. Віоли: Яскрава і невибаглива квітка, яка точно прикрасить ваш сад.

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