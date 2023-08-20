Садівники назвали топ-10 помилок, які 'вбивають' гортензії, та як їх уникнути

Чимало садівників вирощують гортензії на своїх ділянках через довговічність та красу квітів, які цвітуть з пізньої весни до осені. Втім, ця рослина потребує певного догляду, щоб не "вмерти".

Експерти зібрали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії. Виправивши ці помилки, можна отримати приголомшливе цвітіння, повідомляє Better Homes & Gardens.

Надто багато сонця

Якщо гортензія отримує занадто багато сонця, її листя в’януть і/або можуть виглядати обгорілими. Квітки часто швидко в'януть і буріють. Найкраще рішення – пересадити гортензію в місце, де буде трохи більше тіні, щоб зменшити стрес.

Відео дня

Читайте також: Не обрізайте цілком: садівники пояснили, що робити, якщо гортензія стала коричневою

Забагато тіні

Жодна гортензія не розквітне на повну силу в повній тіні. Чотири години ранкового сонця або цілий день у частковій тіні найкраще підходять для тіньолюбних видів. Посадка безпосередньо під деревом зазвичай дає занадто багато тіні.

Неправильний полив

Гортензії потребують постійної подачі води, але її може бути занадто багато. Якщо гортензії постійно у волозі, корені можуть загнити. Зазвичай цього можна уникнути, якщо садити рослини в ґрунт із хорошим дренажем.

Під час поливу орієнтуйтеся на ґрунт під гортензією, а не на листя. Зволоження листя може поширювати хвороби, які викликають проблеми з листям гортензії, особливо якщо рослина росте в тіні.

Поганий дренаж

Погано дренований ґрунт може спричинити серйозні проблеми для гортензій. Якщо вода затримується в ґрунті, вона зменшує кількість кисню, доступного для коренів – того, що їм необхідно для виживання. В результаті відбувається відмирання коренів і розвиток кореневої гнилі.

Перенаселеність рослин

Якщо посадите їх занадто близько одну до одної, або до оточуючих рослин, гортензії не отримають циркуляції повітря, яка допоможе уникнути хвороб. Вони також конкуруватимуть за воду та поживні речовини, що може спричинити в’янення та зменшення кількості цвітіння.

Читайте також: П'ять рослин, які нізащо не можна садити поряд з гортензіями: поради садівників

Бур'яни

Бур'яни також конкурують за воду та поживні речовини, і бур'янисті грядки можуть мати більше проблем зі шкідниками та хворобами. Видаляйте бур’яни з грядок, коли ви їх бачите. І тримайте ґрунт покритим шаром мульчі.

Надмірне внесення добрив

Хоча гортензії люблять періодичні підгодівлі, важливо не переборщити з добривами. Занадто багато азоту, зокрема, сприятиме інтенсивному росту листя, але не квітів. Добриво зі швидким вивільненням може спалити рослини, якщо потрапить на листя або коріння.

Обрізка в невідповідний час

Деякі гортензії цвітуть лише на старій деревині, тому зрізання цих стебел часто призводить до зменшення кількості квітів. Загалом гортензії потребують обрізки лише для видалення мертвої або пошкодженої деревини, або для омолодження рослини шляхом видалення найстаріших стебел наприкінці зими або ранньою весною. Засохлі квіти можна зрізати в будь-який момент.

Хвороби та шкідники

Можлива поява японських жуків, попелиці та павутинного кліща. Ручний збір жуків і обприскування кущів сильним струменем холодної води може значно зменшити популяції кліщів і попелиць. Вранці вимийте рослини, щоб листя висохло до вечора.

Спроба змінити колір квітки

Не всі гортензії мають квіти, які можуть змінювати колір залежно від pH ґрунту. Єдині, які можуть це зробити, – це сорти великолистої та гірської гортензії з рожевими або блакитними квітками. Регулювання рН не вплине на білі сорти великолистої або гірської гортензії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!