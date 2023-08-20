Садоводы назвали топ-10 ошибок, 'убивающих' гортензии, и как их избежать

Многие садоводы выращивают гортензии на своих участках из-за долговечности и красоты цветов, которые цветут с поздней весны до осени. Впрочем, это растение нуждается в определенном уходе, чтобы не "умереть".

Эксперты собрали 10 самых распространенных ошибок, которые можно допустить, выращивая гортензии. Исправив эти ошибки, можно получить потрясающее цветение, сообщает Better Homes & Gardens.

Слишком много солнца

Если гортензия получает слишком много солнца, ее листья увядают и/или могут выглядеть обгоревшими. Цветки часто быстро увядают и буреют. Лучшее решение – пересадить гортензию в место, где будет чуть больше тени, чтобы снизить стресс.

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Многовато тени

Ни одна гортензия не расцветет в полную силу в полной тени. Четыре часа утреннего солнца или целый день в долевой тени лучше всего подходят для тенелюбивых видов. Посадка непосредственно под деревом обычно дает слишком много теней.

Неправильный полив

Гортензии нуждаются в постоянной подаче воды, но ее может быть слишком много. Если гортензии постоянно во влаге, корни могут загнить. Обычно этого можно избежать, если сажать растения в почву с хорошим дренажем.

Во время полива ориентируйтесь на почву под гортензией, а не на листья. Увлажнение листьев может распространять болезни, вызывающие проблемы с листьями гортензии, особенно если растение растет в тени.

Плохой дренаж

Плохо дренированная почва может вызвать серьезные проблемы для гортензий. Если вода задерживается в почве, она уменьшает количество кислорода, доступного для корней – того, что необходимо для выживания. В результате происходит отмирание корней и развитие корневой гнили.

Перенаселенность растений

Если посадите их слишком близко друг к другу, или к окружающим растениям, гортензии не получат циркуляцию воздуха, которая поможет избежать болезней. Они также будут конкурировать за воду и питательные вещества, что может повлечь за собой увядание и уменьшение количества цветения.

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Сорняки

Сорняки также конкурируют за воду и питательные вещества, и сорные грядки могут иметь больше проблем с вредителями и болезнями. Удаляйте сорняки из грядок, когда вы их видите. И держите почву покрытым слоем мульчи.

Чрезмерное внесение удобрений

Хотя гортензии любят периодические подкормки, важно не переборщить с удобрениями. Слишком много азота будет способствовать интенсивному росту листьев, но не цветов. Удобрение с быстрым высвобождением может сжечь растения, если попадет на листья или корни.

Обрезка в неподходящее время

Некоторые гортензии цветут только на старой древесине, поэтому срезка этих стеблей часто приводит к уменьшению количества цветов. В общем, гортензии требуют обрезки только для удаления мертвой или поврежденной древесины, или для омоложения растения путем удаления старейших стеблей в конце зимы или ранней весной. Засохшие цветы можно срезать в любой момент.

Болезни и вредители

Возможно появление японских жуков, тли и паутинного клеща. Ручной сбор жуков и опрыскивание кустов сильной струей холодной воды может значительно снизить популяции клещей и тлей. Утром вымойте растения, чтобы листья высохли до вечера.

Попытка изменить цвет цветка

Не у всех гортензий цветы, которые могут изменять цвет в зависимости от pH почвы. Единственные, которые могут это сделать – это сорта крупнолистной и горной гортензии с розовыми или голубыми цветками. Регулировка рН не повлияет на белые сорта крупнолистной или горной гортензии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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