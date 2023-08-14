Пять растений, которые ни за что нельзя сажать рядом с гортензиями: советы садоводов

Гортензии являются одними из самых красивых растений, которые проще всего выращивать в саду. Однако есть ряд других растений, которые не следует высаживать рядом.

Хотя гортензии могут являться прекрасным дополнением к любому саду, важно учитывать их потребности и характеристики, решая, что посадить рядом с ними. Об этом сообщает Express.co.uk.

Избегая этих растений можно обеспечить процветание гортензий и продолжать добавлять красоту сада на долгие годы.

Читайте также: Садовники объяснили, как подстричь гортензию, чтобы она буйно цвела на следующий год

Азалии

Хотя и азалии, и гортензии производят привлекательные цветы, которые бывают многих цветов, они не являются хорошими компаньонами. Азалии предпочитают кислую почву, тогда как гортензии процветают в почве с рН, колеблющейся от слегка кислого до слегка щелочного. Если вы попытаетесь отрегулировать pH почвы в соответствии с одним, вы можете нанести вред другому.

Видео дня

Деревья черного ореха

Деревья черного ореха производят вещество, известное как юглон, которое является токсичным для многих растений, в том числе для гортензий. Юглон попадает в почву и может "тормозить рост гортензий" или "даже убивать их". Более того, ореховые деревья создают сильную тень, препятствующую способности гортензий использовать фотосинтез.

Инвазионные виды

Такие растения, как английский плющ или бамбук, могут быстро захватить простор сада, вытесняя гортензии и другие растения. Агрессивный рост может ограничить пространство роста гортензий и может конкурировать за питательные вещества в почве.

Подсолнечники

Подсолнечники аллелопатические, что означает, что они выделяют в почву химические вещества, которые могут "тормозить рост других растений". Кроме того, их большой размер и потребность в солнечном свете могут затенять гортензии, лишая их требуемого света.

Водолюбивые растения

Такие растения, как ивы или березы, требующие много воды, могут конкурировать с гортензиями за влагу, что приводит к "водному стрессу". Гортензии "требуют много воды", особенно в летние месяцы, и конкуренция за воду может "препятствовать их росту и цветению".

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !