Садовники объяснили, как подстричь гортензию, чтобы она буйно цвела на следующий год

Гортензии – это "цветочные бомбы", которые делают любой сад гораздо красивее. Однако чтобы цветы радовали глаз, нужно их вовремя подрезать.

Это поможет увеличить количество цветов в следующем году. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для того чтобы обрезать гортензии, понадобится чистый и острый секатор. Убедитесь, что удаляете как можно меньше стеблей.

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К августу в гортензии обычно закладываются бутоны на следующий год, поэтому удаление больших частей стебля может помешать росту цветка.

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Можно делать это до середины осени, а затем просто разрешить цветам стать декоративными украшениями в зимнем саду.

Кроме того, важно знать, когда их поливать. Общее правило заключается в том, что гортензии следует поливать по крайней мере три раза в неделю, и лучше они процветают от дождевой воды.

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