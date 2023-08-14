Садівники пояснили, як підстригти гортензію, щоб вона буйно квітла наступного року

Гортензії – це "квіткові бомби", які роблять будь-який сад набагато красивішим. Однак, щоб квіти тішили око, потрібно їх вчасно підрізати.

Це допоможе збільшити кількість квітів наступного року. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для того, щоб обрізати гортензії, знадобиться чистий і гострий секатор. Переконайтеся, що видаляєте якомога менше стебел.

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До серпня у гортензій зазвичай закладаються бутони на наступний рік, тому видалення великих частин стебла може завадити росту квітки.

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Можна робити це до середини осені, а потім просто дозволити квітам стати декоративними прикрасами у зимовому саду.

Окрім цього важливо знати, коли їх поливати. Загальне правило полягає в тому, що гортензії слід поливати принаймні три рази на тиждень, і найкраще вони процвітають від дощової води.

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