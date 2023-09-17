Какие цветы можно посадить под зиму, чтобы весной они начали сходить сами
Существует простой и эффективный способ создать цветущий сад, который радует вас весной и летом, и это не требует много времени и усилий на высадку весной. Посадка цветов под зиму стала довольно популярной среди садоводов, поскольку она имеет несколько преимуществ.
Читайте также: Как ухаживать за гортензиями, чтобы они пережили зиму: советы садоводов
Одной из них является то, что многие виды цветов смогут самостоятельно прорасти и расти красиво. В Ukr.media рассмотрели несколько замечательных цветов, которые можно усадить под зиму и наслаждаться их красотой в следующем сезоне.
- Астра: Этот цветок легко взойдет сам и будет радовать вас весной.
- Василек: Этот цветок различных цветов также хорошо растет после посева под зиму.
- Амарант: Высокий и яркий цветок, который можно использовать как живую изгородь.
- Алисум: Многолетний любимец садоводов, легко размножающийся самосевом.
- Маттиола дворога: Нежнейший цветок с отличным ароматом.
- Лен: Разнообразие цветов и неприхотливость делают этот цветок прекрасным выбором.
- Календула: Популярное лекарственное растение, которое также цветет в саду.
- Гвоздика: Двухлетник, который хорошо растет при посеве под зиму.
- Маргаритки: Яркий и неприхотливый цветок, который можно посеять под зиму.
- Виолы: Яркий и неприхотливый цветок, который точно украсит ваш сад.
Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!