Какие цветы можно посадить под зиму, чтобы весной они начали сходить сами

Существует простой и эффективный способ создать цветущий сад, который радует вас весной и летом, и это не требует много времени и усилий на высадку весной. Посадка цветов под зиму стала довольно популярной среди садоводов, поскольку она имеет несколько преимуществ.

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Одной из них является то, что многие виды цветов смогут самостоятельно прорасти и расти красиво. В Ukr.media рассмотрели несколько замечательных цветов, которые можно усадить под зиму и наслаждаться их красотой в следующем сезоне.

Астра: Этот цветок легко взойдет сам и будет радовать вас весной. Василек: Этот цветок различных цветов также хорошо растет после посева под зиму. Амарант: Высокий и яркий цветок, который можно использовать как живую изгородь. Алисум: Многолетний любимец садоводов, легко размножающийся самосевом. Маттиола дворога: Нежнейший цветок с отличным ароматом. Лен: Разнообразие цветов и неприхотливость делают этот цветок прекрасным выбором. Календула: Популярное лекарственное растение, которое также цветет в саду. Гвоздика: Двухлетник, который хорошо растет при посеве под зиму. Маргаритки: Яркий и неприхотливый цветок, который можно посеять под зиму. Виолы: Яркий и неприхотливый цветок, который точно украсит ваш сад.

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