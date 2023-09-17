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Какие цветы можно посадить под зиму, чтобы весной они начали сходить сами

Игорь Романько

Какие цветы можно посадить на зиму

Существует простой и эффективный способ создать цветущий сад, который радует вас весной и летом, и это не требует много времени и усилий на высадку весной. Посадка цветов под зиму стала довольно популярной среди садоводов, поскольку она имеет несколько преимуществ.

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Одной из них является то, что многие виды цветов смогут самостоятельно прорасти и расти красиво. В Ukr.media рассмотрели несколько замечательных цветов, которые можно усадить под зиму и наслаждаться их красотой в следующем сезоне.

  1. Астра: Этот цветок легко взойдет сам и будет радовать вас весной.
  2. Василек: Этот цветок различных цветов также хорошо растет после посева под зиму.
  3. Амарант: Высокий и яркий цветок, который можно использовать как живую изгородь.
  4. Алисум: Многолетний любимец садоводов, легко размножающийся самосевом.
  5. Маттиола дворога: Нежнейший цветок с отличным ароматом.
  6. Лен: Разнообразие цветов и неприхотливость делают этот цветок прекрасным выбором.
  7. Календула: Популярное лекарственное растение, которое также цветет в саду.
  8. Гвоздика: Двухлетник, который хорошо растет при посеве под зиму.
  9. Маргаритки: Яркий и неприхотливый цветок, который можно посеять под зиму.
  10. Виолы: Яркий и неприхотливый цветок, который точно украсит ваш сад.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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