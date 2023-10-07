Як поливати кактус восени та взимку: топ-3 корисні поради

Багато людей обирають кактуси через їхню невибагливість у догляді, повідомляє Ukr.Media. Інколи можна забути про кактус, та це на нього не вплине.

Проте, є одна умова, важлива для цієї рослини - це правильний полив.

Як правильно поливати ці рослини?

Спершу слід зауважити, що кактуси не дуже добре реагують на воду з-під крана. Для них краще використовувати фільтровану воду, щоб уникнути можливих проблем. Також рекомендується зробити воду менш жорсткою, додаючи трохи оцтової кислоти - приблизно три краплі на чотири склянки води буде достатньо.

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Важливо пам'ятати, що взимку і восени полив відрізняється від літнього і весняного сезону. Зараз кількість поливів слід значно зменшити. Полив проводять вранці. Починаючи з листопада варто припинити полив, оскільки сам кактус перебуває в режимі спокою та не поливати його до весни.

Єдиним винятком можуть бути квітучі рослини. У цьому випадку полив проводять не більше двох разів на місяць.

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