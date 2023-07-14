Як правильно поливати вазони, якщо ви їдете у відпустку

Для того, щоб кімнатні рослини квітнули і жили довго, їм потрібен регулярний полив. Вода є життєво важливим елементом, який не тільки зволожує, а й переносить поживні речовини із ґрунту в клітини рослин.

З усім тим, під час підготовки до подорожі питання поливу рослин стає проблемою, особливо якщо у вас є тропічні рослини, які люблять вологість. Адже тоді ваші вазони ризикують засохнути.

Не панікуйте, оскільки є просте та ефективне рішення, яке допоможе зберегти їхнє життя до вашого повернення. Про це розповідає видання SantePlus.

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Спосіб №1. Щоб ваші рослини не засохли та були зволоженими, навіть коли ви їдете у відпустку, використайте нитку, змочену у воді. Ця проста бабусина порада полягає в тому, щоб поставити місткість з водою високо над рослиною в горщику, наприклад, на стілець. Спочатку полийте вазон, а потім помістіть один кінець вовняної пряжі у контейнер, доки він не торкнеться дна, а інший кінець – у ґрунт. Рослина зможе зволожувати себе завдяки вовняній нитці, яка з'єднує контейнер із горщиком.

Зверніть увагу, що ви можете замінити пряжу натягнутою ниткою або пластиковою трубкою, стежачи за тим, щоб кінець трубки торкався дна ємності з водою.

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Спосіб №2. Полив рослин системою краплинного зрошення.

Щоб встановити систему крапельного зрошення, візьміть велику пляшку з водою і відкрутіть кришку, щоб зробити невеликий отвір у центрі. Потім наповніть пляшку водою, закрийте кришку і поставте пляшку вгору дном у землю поруч із рослинами.

Зверніть увагу, що вам знадобиться 1,5-літрова пляшка для горщиків і 5-літрова каністра для рослин у саду або на грядці.

Крапельне зрошення є ефективним та економічним методом зрошення, що дозволяє зволожувати рослини під час вашої відсутності. Однак бажано встановити цей полив за кілька днів до від'їзду, щоб перевірити подачу води, та переконатися, що діаметр отвору в заглушці підходить.

Спосіб №3. Використовуйте гелеву воду для поливу рослин під час відпустки.

Пакетики з гелевою водою – хороша альтернатива поливу рослин. Їх можна придбати у садових центрах. До складу входить загущена вода, яку вводять у землю. Пакетик повільно розріджується, що дозволяє поступово поливати рослини.

Ви можете кинути пакетик або два на ґрунт вашої рослини в горщику, залежно від потреби у поливі. Зауважте, що пакетика желеподібної води може вистачити на місяць.

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Спосіб №4. Використовуйте глиняні камінці для поливу під час відсутності.

Глиняна галька дуже корисна для рослин. Якщо її помістити на дно горщика, то камені сприяють дренажу та аерації субстрату, щоб коріння краще розвивалося, а також підтримують вологість ґрунту. Проте перед поїздкою покрийте поверхню ґрунту ваших рослин у горщиках глиняною галькою. Вони обмежують випаровування води та зберігають грунт вологим.

Крім цих порад, перед подорожжю необхідно вжити певних заходів. Насправді кімнатні рослини доцільно переносити в тінь, щоб сонце не висушувало їх, не позбавляючи, однак, денного світла. Ви також можете тримати рослини в прохолодному місці, наприклад, у ванній кімнаті, якщо в ній є вікно і світло.

Завдяки цим порадам ваші рослини не ризикують залишитися без води або засохнути. Ви зможете подорожувати зі спокійною душею.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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