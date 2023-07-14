Как правильно поливать вазоны, если вы едете в отпуск

Для того чтобы комнатные растения цвели и жили долго, им нужен регулярный полив. Вода является жизненно важным элементом, который не только увлажняет, но и переносит питательные вещества из почвы в клетки растений.

Со всем тем, во время подготовки к путешествию вопрос полива растений становится проблемой, особенно если у вас есть тропические растения, любящие влажность. Ведь тогда ваши вазоны рискуют засохнуть.

Не паникуйте, поскольку есть простое и эффективное решение, которое поможет сохранить их жизнь до вашего возвращения. Об этом сообщает издание SantePlus.

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Способ №1. Чтобы ваши растения не засохли и были увлажненными, даже когда вы уезжаете в отпуск, используйте нитку, смоченную в воде. Этот простой бабушкин совет состоит в том, чтобы поставить емкость с водой высоко над растением в горшке, например, на стул. Сначала полейте вазон, а затем поместите один конец шерстяной пряжи в контейнер, пока он не коснется дна, а другой конец – в грунт. Растение сможет увлажнять себя благодаря шерстяной нити, соединяющей контейнер с горшком.

Обратите внимание, что вы можете заменить пряжу натянутой нитью или пластиковой трубкой, следя за тем, чтобы конец трубки касался дна емкости с водой.

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Способ №2. Полив растений по системе капельного орошения.

Чтобы установить систему капельного орошения, возьмите большую бутылку с водой и открутите крышку, чтобы сделать небольшое отверстие в центре. Затем наполните бутылку водой, закройте крышку и поставьте бутылку вверх дном в землю рядом с растениями.

Обратите внимание, что вам понадобится 1,5-литровая бутылка для горшков и 5-литровая канистра для растений в саду или грядке.

Капельное орошение является эффективным и экономичным методом орошения, позволяющим увлажнять растения в ваше отсутствие. Однако желательно установить полив за несколько дней до отъезда, чтобы проверить подачу воды, и убедиться, что диаметр отверстия в заглушке подходит.

Способ №3. Используйте воду для полива растений во время отпуска.

Пакетики с гелевой водой – хорошая альтернатива поливу растений. Их можно приобрести в садовых центрах. В состав входит загущенная вода, вводимая в землю. Пакетик медленно разжижается, что позволяет постепенно поливать растения.

Вы можете бросить пакетик или два на почву вашего растения в горшке в зависимости от потребности в поливе. Обратите внимание, что пакетика желеобразной воды может хватить на месяц.

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Способ №4. Используйте глиняные камни для полива в отсутствие.

Глиняная галька очень полезна для растений. Если ее поместить на дно горшка, то камни способствуют дренажу и аэрации субстрата, чтобы корни лучше развивались, а также поддерживают влажность почвы. Однако перед поездкой покройте поверхность почвы растений в горшках глиняной галькой. Они ограничивают испарение воды и сохраняют почву влажной.

Кроме этих советов, перед путешествием необходимо принять определенные меры. На самом деле комнатные растения целесообразно переносить в тень, чтобы солнце не иссушало их, не лишая, однако, дневного света. Вы также можете держать растения в прохладном месте, например в ванной комнате, если в ней есть окно и свет.

Благодаря этим советам ваши растения не рискуют остаться без воды или засохнуть. Вы сможете путешествовать со спокойной душой.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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