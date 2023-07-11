5 мест в доме, куда не стоит ставить комнатные растения

Цветущие растения ценятся за их декоративный вид, а также аромат, наполняющий дом. Чтобы они прослужили долго и наслаждались хорошим цветением, важно знать, где их разместить.

Действительно, некоторых мест следует избегать из-за сквозняков или слабого освещения. А другие даже обладают аллергенным потенциалом, и в этом случае их желательно держать за пределами спальни. Со всем тем откройте для себя 5 мест в доме, где эти растения не должны храниться.

Как пишет Sante Plus, прежде чем завести новое цветущее растение в свой дом, важно знать его потребности, особенно в свете и тепле, и, прежде всего, выяснить, может ли оно вызвать аллергию или быть токсичным.

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Где держать цветущие растения дома?

Комнатные растения не растут всюду в доме. Действительно, некоторые могут не зацвести, если их поместить в плохо освещенные места. Другие могут вызвать аллергию или быть токсичными для детей или домашних животных. Но вот 5 мест в доме, где их не следует держать.

1. У окна. Некоторые цветочные растения не выносливы, то есть не выдерживают холода и мороза. Падение температуры действительно может вызвать у них термический шок и сделать листья желтыми.

Некоторые растения могут даже засохнуть или замерзнуть, если их листья коснется холодного окна, особенно зимой. Вот почему лучше держать холодные комнатные растения подальше от окна, особенно зимой, когда температура падает.

2. На шкафу или на высокой полке. Размещение комнатных растений высоко, например, на высокой полке или на шкафу, может не подходить для всех цветов, особенно для тех, которые требуют освещения для роста и цветения. В этом случае лучше держать растения в месте, подверженном воздействию солнечных лучей.

3. У дверей. Ваши цветущие растения могут не цвести, если вы держите их у дверного проема. Они действительно могли страдать от сквозняков, кроме недостатка света.

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4. В спальне. Если некоторые растения эффективны для улучшения сна благодаря своим очищающим свойствам, но других лучше избегать в спальне.

Действительно, желательно избегать растений с очень душистыми цветами, потому что их сильный запах может нарушить сон. Некоторые цветущие растения могут даже вызвать аллергию. Это также касается амарилиса, который токсичен для детей или даже хризантемы, которая не только вызывает аллергию, но и вызывает раздражение. Контакт с этим цветком может привести к аллергическому контактному дерматиту.

Вы можете заменить эти цветы зелеными растениями, которые имеют особенность для очистки окружающего воздуха от токсинов, таких как бензол или формальдегид. Особенно это касается плюща, сансевиерии или драконьего дерева.

5. В пределах досягаемости домашних животных или детей. Некоторые цветущие растения ядовиты для домашних животных и не должны храниться в местах, доступных для вашей кошки или собаки. Это касается азалий, цикламенов, амариллисов, хризантем и гиацинтов.

Проглатывание ядовитого цветка может вызвать у вашего питомца рвоту, диарею, обильное слюноотделение, тремор или судороги. Если вы заметили эти симптомы у своей кошки или собаки, не пытайтесь вызвать рвоту и немедленно обратитесь к ветеринару.

Если вы все же хотите иметь дома цветущие растения, вы можете остановить свой выбор на безвредных для вашего питомца цветах, таких как календулы, петунии или даже некоторые сорта орхидей.

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