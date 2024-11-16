Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ онлайн: коротка інструкція
Українці тепер можуть швидко і зручно отримати довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості за сплату за газ.
Для отримання такої довідки потрібно лише виконати кілька простих кроків у своєму особистому кабінеті на сайті ГК "Нафтогаз Україна". Це допоможе зекономити час і уникнути необхідності відвідувати відділення особисто. Про це повідомляє ГК "Нафтогаз України".
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Компанія надала інструкцію для користувачів. Отже, для отримання довідки про відсутність заборгованості слід:
- Увійти до особистого кабінету, використовуючи свій логін та пароль.
- Відкрити розділ "Онлайн-послуги".
- Обрати пункт "Довідка про стан рахунку" зі списку документів.
- Натиснути "Сформувати", після чого документ стане доступним для завантаження або його можна відправити на електронну пошту.
Якщо виникають труднощі, працівники компанії радять звертатися до служби підтримки, яка надасть роз'яснення і допомогу.
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