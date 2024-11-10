Як отримати тисячу від Зеленського пенсіонерам: порядок дій

Уряд України оголосив про запуск з грудня 2024 року програми одноразової фінансової допомоги громадянам, в тому числі для пенсіонерів, в розмірі 1000 гривень. Ці виплати в народі отримали назву "тисяча Зеленського".

Відповідно до інформації, озвученої представниками Міністерства економіки, допомога у розмірі 1000 гривень передбачена для всіх громадян України незалежно від віку та соціального статусу. Основною умовою є проживання на території країни, тому кошти не зможуть отримати ті, хто виїхав за кордон через війну. Про це розповіли представники Міністерства економіки під час загальнонаціонального телемарафону.

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Для отримання "тисячі Зеленського" пенсіонерам необхідно буде подати заявку через застосунок "Дія" протягом грудня, січня та лютого і активувати картку "Національний кешбек". Однак, зважаючи на те, що деякі літні люди можуть мати труднощі з доступом до гаджетів та оформленням карток, уряд розглядає можливість залучення "Укрпошти" та волонтерів для допомоги в цьому процесі.

Окрім того, повідомляється, що уряд планує до середини листопада ухвалити постанову про виділення коштів та реалізацію даної програми. Це означає, що вже найближчим часом громадяни зможуть отримати заявлену одноразову фінансову допомогу.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

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