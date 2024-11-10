Как получить тысячу от Зеленского пенсионерам: порядок действий

Правительство Украины объявило о запуске с декабря 2024 года программы единовременной финансовой помощи гражданам, в том числе для пенсионеров, в размере 1000 гривен. Эти выплаты в народе получили название "тысяча Зеленского".

В соответствии с информацией, озвученной представителями Министерства экономики, помощь в размере 1000 гривен предусмотрена для всех граждан Украины независимо от возраста и социального статуса. Основным условием является проживание на территории страны, поэтому средства не смогут получить выехавшие за границу из-за войны. Об этом рассказали представители Министерства экономики во время общенационального телемарафона.

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Для получения "тысячи Зеленского" пенсионерам необходимо будет подать заявку через приложение "Действие" в течение декабря, января и февраля и активировать карту "Национальный кэшбек". Однако, учитывая, что некоторые пожилые люди могут испытывать трудности с доступом к гаджетам и оформлением карт, правительство рассматривает возможность привлечения "Укрпочты" и волонтеров для помощи в этом процессе.

Кроме того, сообщается, что правительство планирует до середины ноября принять постановление о выделении средств и реализации данной программы. Это означает, что уже в ближайшее время граждане смогут получить заявленную финансовую помощь.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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