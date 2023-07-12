Як помити пляшки від бруду зсередини: два простих, але дієвих метода

Ми дуже часто користуємось пластиковими пляшками у повсякденному житті. Та після використання їх доволі тяжко мити, особливо зсередини.

Але ми підкажемо вам два простих та дієвих способи очистки пляшок.

Рис

Налийте трохи засобу для миття посуду у пляшку, доайте теплої води та засипте рис, заповнивши пляшку на чверть.

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Енергійно струсіть пляшку у всіх напрямках протягом 1-2 хвилини. Рис проникне в усі пляшки, а вода відмиє будь-які липкі залишки усередині пляшки.

Вилийте вміст пляшки, використовуючи сито, щоб він не потрапив у злив та не забив каналізацію.

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Добре сполосніть пляшку чистою водою.

Сіль

Насипте кілька чайних ложок крупної солі у пляшку та наповніть її гарячою або теплою водою. Енергійно струсіть пляшку, вилийте її вміст та промийте антибактеріальним милом.

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